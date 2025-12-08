  1. Clients Privés
FR

Meteo
Euro Hockey Tour Patrick Fischer amputé de deux titulaires pour l’étape suisse

ATS

8.12.2025 - 18:55

Le sélectionneur de l'équipe de Suisse Patrick Fischer doit déplorer les forfaits de Tristan Scherwey et Fabian Heldner pour l'étape helvétique de l'Euro Hockey Tour. Lorenzo Canonica et David Aebischer les remplaçent.

Patrick Fischer doit se réorganiser sans Scherwey ni Heldner.
Patrick Fischer doit se réorganiser sans Scherwey ni Heldner.
KEYSTONE

Keystone-SDA

08.12.2025, 18:55

La Fédération suisse, qui a annoncé la nouvelle lundi, n'a pas précisé la nature des blessures de Scherwey (CP Berne) et Heldner (Lausanne HC). Leurs deux remplaçants, Canonica et Aebischer, évoluent tous les deux à Lugano.

La Suisse disputera trois matches à Zurich cette semaine. Elle affrontera la Suède jeudi (19h45), la Tchéquie samedi (18h00) et la Finlande dimanche (15h45).

