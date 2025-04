La Suisse a pris sa revanche sur la Lettonie. A Riga, la sélection de Patrick Fischer a gagné le deuxième match amical entre les deux pays sur le score de 4-2.

Patrick Fischer et ses hommes se sont imposés en Lettonie. EPA

Keystone-SDA ATS

Battue jeudi aux tirs au but, l'équipe de Suisse a donc rectifié le tir, même si elle n'a pas convaincu sur tous les plans. Elle a par exemple fait preuve d'une négligence coupable sur les deux réussites lettones: une grossière erreur de Chanton a permis le 1-0, puis un changement de ligne catastrophique le 3-2.

Mais entre ces deux buts de Tralmaks (10e) et Gavars (43e), les Helvètes avaient su redresser la situation durant la période intermédiaire. Souvent malmenés, et parfois proches d'encaisser un deuxième but, ils ont réagi grâce aux défenseurs Berni (32e) et Fora (33e), avant d'ajouter un troisième but par Rohrbach (38e).

Dans l'ultime tiers, les Lettons ont bien tenté de pourrir un peu le jeu en fin de match, mais en vain. Ritzmann a même pu assurer la victoire en marquant dans le but vide à la 59e.