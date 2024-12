Avec un succès pour deux défaites, le bilan helvétique de cette étape à domicile de l’Euro Hockey Tour est correct. La Suisse est surtout montée en puissance au fil du tournoi.

Patrick Fischer a tiré un bilan positif du tournoi disputé à Fribourg.

Keystone-SDA, jfd, ats ATS

Deux buts marqués pour six encaissés. Vu sous cet angle, il n’y a pas franchement de quoi pavoiser pour Patrick Fischer et son staff. Mais en regardant plus en détails, on constate que la Suisse est passée d’une défaite 4-1 contre la Suède à un revers 2-0 devant les Tchèques, pour terminer sur une victoire face à la Finlande 1-0. On peut même ajouter que les Helvètes n’ont pas encaissé de buts lors des cinq derniers tiers disputés.

Ce n’est pas la méthode Coué que de dire que les joueurs de Patrick Fischer ont disputé un tournoi d’honnête facture. Il y a eu ce tiers cauchemardesque jeudi contre la Suède et ce manque de réaction face aux Tchèques dans le premier tiers, mais tout n’était clairement pas à jeter lors de ces deux défaites.

«Je suis content en tant que coach des choses que l’on a pu installer durant ce tournoi, a d’ailleurs relevé le sélectionneur au moment de tirer un bilan de ce tournoi à domicile. La zone neutre, le forechecking, le jeu en zone d’attaque et en zone de défense, tout était mieux qu’en novembre.»

Face à la Finlande, la Suisse a appliqué les principes voulus par le staff et l’envie a fait le reste. Certainement que les mots durs du sélectionneur au terme de la deuxième défaite ont résonné sous les casques des joueurs et que ces derniers ont présenté la meilleure version d’eux-mêmes dimanche.

Des gardiens solides

«Je suis heureux de voir comment l’équipe a réagi dans ce troisième match face à la Finlande dans le premier tiers, note Patrick Fischer. On s’est créé beaucoup d’occasions, mais le gardien Larmi a été incroyable. Il faudrait maintenant que l’on trouve un peu plus de relâchement face au but.»

Satisfaction également concernant la performance des gardiens: «Même si Charlin a encaissé quatre buts contre la Suède, il connaît une saison magnifique. Waeber a été très bon et a mérité ce deuxième match dimanche. Au niveau des gardiens, on est vraiment dans une meilleure situation qu’il y a quatre ans avec Aeschlimann qui a un peu d’expérience, Hughes et Schmid en Amérique du Nord et les gardiens qui jouent en Suisse.»

Pour le troisième rassemblement en Suède en février, Fischer composera vraisemblablement un effectif mixte avec des joueurs sélectionnés en novembre et des hommes appelés en décembre selon le principe du deux sur trois, car avec les play-off en mars, il sera difficile voire impossible de mettre sur pied une équipe «complète».