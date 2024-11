Fribourg-Gottéron fait ses courses chez son voisin bernois. Le club fribourgeois a annoncé mardi l'engagement du Suédois Patrik Nemeth, qui évolue chez les Ours, à compter de la saison 2025-26.

Patrik Nemeth rejoindra Fribourg-Gottéron la saison prochaine. KEYSTONE

ATS

Le défenseur de 32 ans avait rejoint la capitale en 2023, après plus de dix ans passés aux Etats-Unis. Auparavant, il avait joué 504 matches de NHL (hors play-off) pour Dallas, Colorado, Detroit, New York (Rangers) et Arizona.

«Patrik Nemeth apportera du caractère et du leadership au sein de notre équipe», a déclaré Gerd Zenhäusern, directeur sportif des Dragons dans un communiqué. Le Suédois, qui compte 23 points en 65 matches de saison régulière depuis son arrivée en Suisse, a signé un contrat portant sur les deux prochaines saisons.

ATS