Petr Cajka est de retour en Suisse. L'attaquant tchèque de 24 ans a signé pour deux ans au HC Bienne, a annoncé le club seelandais jeudi. Il est au bénéfice d'une licence suisse.

📝 Der EHC Biel freut sich, bekannt zu geben, dass Petr Čajka einen Vertrag bis 2027 unterschrieben hat.



L'attaquant tchèque de 24 ans a signé un contrat jusqu'en 2027 et jouera un rôle important dans l'équipe ces prochaines saisons.

Formé dès l'âge de 14 ans en Suisse, notamment au sein de la relève de Rapperswil-Jona et de Zoug, Petra Cajka avait fait ses débuts en National League sous le maillot de Genève-Servette en 2019/20. Passé ensuite par Lausanne, Ambri-Piotta et Rapperswil-Jona, il reste sur une saison dans son pays natal, à Mlada Boleslav où il a réussi 29 points et 48 matches.