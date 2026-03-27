Les Tigres de Langnau renforcent leur moteur avec l'engagement d'Emil Pettersson pour la saison prochaine. Le centre suédois de 32 ans a signé pour un an.

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L'attaquant a évolué les quatre dernières saisons au pays, à Timra IK. Il prend la dernière place émargeant au contingent d'étrangers dans l'Emmental. Il y rejoint son compatriote Jonathan Dahlen, aux côtés duquel il a brillé en 1re division suédoise lors de la saison écoulée et dont l'engagement a été annoncé par Langnau en novembre déjà.

La saison passée, à Timra, Pettersson et Dahlen avaient porté l’attaque de leur équipe en totalisant plus de 100 points à eux deux.