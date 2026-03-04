  1. Clients Privés
NHL Philipp Kurashev guide les Sharks vers le succès

ATS

4.3.2026 - 08:22

Philipp Kurashev a délivré un assist décisif mardi en NHL avec les San José Sharks face aux Canadiens de Montréal (7-5). L'attaquant zurichois a offert le but de la victoire à Kiefer Sherwood.

Keystone-SDA

04.03.2026, 08:22

04.03.2026, 08:37

Alors qu'ils menaient tranquillement 5-2 à l'entame du troisième tiers-temps grâce notamment à un but et deux assists de leur jeune vedette Macklin Celebrini, les Sharks ont vu le «CH» marquer trois fois pour revenir à 5-5. Mais les Californiens ont profité d'un power-play lors duquel Kurashev a servi Sherwood sur un plateau, avant qu'Adam Gaudette ne classe l'affaire dans la cage vide.

Ce 12e assist de la saison pour le Suisse a permis à San José de signer une 30e victoire, en 59 matches. Les Sharks sont actuellement au cinquième rang de la Division Pacifiques, à trois points d'une place qualificative pour les play-off.

Lian Bichsel a aussi fêté une victoire avec Dallas lors de cette ronde du championnat nord-américain. Auteur d'un doublé la veille à Vancouver, le défenseur soleurois est cette fois resté «muet» à Calgary, mais les Stars ont tout de même signé un dixième succès de rang de l'autre côté des Rocheuses (6-1).

Pas de point non plus pour Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler mais les trois Suisses des New Jersey Devils sauront se satisfaire de la belle victoire des Devils face aux Florida Panthers, doubles champions en titre (5-1).

Akira Schmid titulaire

Titulaire devant le filet de Las Vegas contre les Buffalo Sabres, Akira Schmid a été solide sans être génial et n'a pas pu empêcher la défaite des Golden Knights (3-2). Le portier bernois a détourné 25 des 28 tirs qui lui ont été adressés.

Enfin, Roman Josi et Nashville n'ont pas été en réussite sur la glace de Columbus. Les Predators se sont inclinés 3-2 pour concéder une troisième défaite de rang qui réduit toujours plus leurs chances de participer aux séries éliminatoires.

