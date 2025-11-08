  1. Clients Privés
NHL Philipp Kurashev prend le dessus sur Nino Niederreiter

ATS

8.11.2025 - 07:19

Le «derby» suisse programmé vendredi en NHL a souri à Philipp Kurashev. Les San Jose Sharks ont en effet battu les Winnipeg Jets de Nino Niederreiter 2-1 pour cueillir un cinquième succès dans leurs sept derniers matches.

Keystone-SDA

08.11.2025, 07:19

08.11.2025, 07:42

Les deux attaquants helvétiques se sont illustrés dans cette partie. Nino Niederreiter a réussi la passe décisive – du patin – sur l'ouverture du score signée Josh Morrissey à la 13e minute. Le Grison en est à 9 points – dont 6 assists – en 14 matches disputés cette saison.

Philipp Kurashev a quant à lui été crédité d'une mention d'assistance sur le but de la victoire des Sharks, inscrit par Will Smith à la 56e. Le Bernois renaît depuis son arrivée dans la franchise californienne: il a réussi 10 points – dont 5 assists – en 13 parties jouées durant cet exercice 2025/26.

Auteur de la passe décisive sur le 2-1, Macklin Celebrini avait permis aux Sharks d'égaliser à 1-1 à la 14e grâce à son 9e but de la saison. L'attaquant canadien de 19 ans, no 1 de la draft 2024, a pris la tête du classement des compteurs de la NHL après cette soirée avec 23 points à son actif.

