NHL Pius Suter battu pour son 400e match de saison régulière

ATS

23.12.2025 - 08:26

Pius Suter est sorti perdant de son 400e match de saison régulière de NHL. Le Zurichois s'est incliné avec les St. Louis Blues chez le Tampa Bay Lightning du Bernois Janis Moser 4-1.

Keystone-SDA

23.12.2025, 08:26

23.12.2025, 08:27

Les Blues sont la 4e équipe de Suter en NHL, après les Chicago Blackhawks, les Vancouver Canucks et les Detroit Red Wings. À ces 400 matches de saison régulière s'ajoutent treize rencontres de play-off disputées durant l'exercice 2023/24 avec les Canucks.

Dans la nuit de lundi à mardi, l'ancien attaquant des ZSC Lions a tiré deux fois, mais n'a plus marqué depuis neuf matches. De son côté, le défenseur Moser a quitté la glace avec un bilan de plus 2.

NHL. Un dimanche peu fructueux pour les Suisses

NHLUn dimanche peu fructueux pour les Suisses

Nouvelle défaite pour Fiala et les Kings

Les Los Angeles Kings de Kevin Fiala se sont inclinés 3-1 contre les Columbus Blue Jackets dans un duel entre deux équipes en crise. Pour les Kings, il s'agit de la cinquième défaite en six matches, tandis que les Blue Jackets n'ont gagné que deux de leurs neuf derniers matches.

