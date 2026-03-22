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NHL Pius Suter buteur, Josi et Moser passeurs

ATS

22.3.2026 - 08:52

Pius Suter a marqué lors de la victoire des Blues 3-1 sur son ancien club des Vancouver Canucks. Le Zurichois a inscrit son 11e but de l'exercice.

Keystone-SDA

22.03.2026, 08:52

22.03.2026, 09:37

Suter a su tirer parti de ses 11 minutes de glace pour ouvrir le score au milieu du deuxième tiers sur un bon but «moche». L'ancien attaquant des Zurich Lions a sauté sur un rebond et poussé le puck au fond avec son corps après l'avoir touché de sa crosse. Le Suisse des Blues en est à 23 points en 52 matches cette saison.

Les Nashville Predators sont eux revenus dans la course aux play-off avec leur troisième victoire de rang, 4-1 devant les Golden Knights d'Akira Schmid (80% d'arrêts). Avec 73 points, ils occupent la dernière place en wild card. Mais la situation est très serrée avec Los Angeles à une longueur. Roman Josi a distillé une passe.

Une passe, c'est aussi ce qu'a réussi Janis Moser lors de la victoire du Lightning 5-2 sur les Edmonton Oilers. Le Bernois en est à 26 points en 66 rencontres. Il affiche en outre un +/- de +45, soit le deuxième total de la ligue derrière Nathan MacKinnon (57).

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