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National League Les Lakers frappent en premier, Berne n'a pas dit son dernier mot

ATS

16.3.2026 - 22:27

Les Rapperswil-Jona Lakers virent en tête après le match aller du 2e tour des play-in de National League. Ils ont gagné 2-1 sur la glace du CP Berne et ont fait un petit pas en direction des play-off.

Keystone-SDA

16.03.2026, 22:27

16.03.2026, 23:35

Tout reste cependant possible après cette rencontre durant laquelle tous les buts ont été inscrits lors de la période initiale. Les visiteurs ont ouvert le score après 1'43 seulement grâce à Moy, mais la réaction des Ours n'a pas tardé: Aaltonen a égalisé à la 6e. Rask a redonné l'avantage aux Lakers (17e) avant la première sirène.

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Le jeu a ensuite été le plus souvent équilibré. Au fil des minutes, les deux formations ont semblé surtout soucieuses de ne pas commettre d'erreur, de sorte que les actions dangereuses n'ont pas été nombreuses.

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Le match retour aura lieu mercredi dès 20h00 à Rapperswil-Jona. Le vainqueur de cette double confrontation accèdera aux quarts de finale des play-off, alors que le perdant partira en vacances.

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Davos mène les troupes avant les quarts de finale des play-off en National League. Entre la soif de premier titre de Gottéron, la revanche de Lausanne et l'hégémonie de Zurich, le hockey suisse s'apprête à vibrer.

12.03.2026

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