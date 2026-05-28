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Hockey sur glace Pour aller en demie, la Suisse doit battre sa bête noire

ATS

28.5.2026 - 04:01

Affronter la Suède? Jan Cadieux s'en fiche
Affronter la Suède? Jan Cadieux s'en fiche
ATS

Après un tour préliminaire parfait avec 7 succès en autant de rencontres au Mondial à Zurich, la Suisse aborde son quart jeudi soir contre la Suède en favorite. Mais attention, bête noire en approche.

Keystone-SDA

28.05.2026, 04:01

Ciel toujours rose à Zurich après la qualification brillante pour les quarts de finale et une partie musclée face à de très solides Finlandais. En remportant son groupe, la Suisse imaginait certainement avant le début du tournoi affronter un adversaire moins forte qu'elle sur le papier. L'an dernier à Herning, elle avait eu la chance de défier l'Autriche et de la battre 6-0.

Cette année, le mauvais tour préliminaire de la Suède à Fribourg a fait que les Scandinaves ont dû retrousser leurs manches pour se hisser à ce stade de la compétition.

Alors, bête noire ou pas? Depuis que la Suisse a rejoint l'Euro Hockey Tour en 2022 après l'éviction de la Russie, elle a affronté 17 fois la Suède. Le bilan? 15 succès suédois pour deux maigres victoires helvétiques à Helsinki en novembre 2024 (4-3 tab) et à Stockholm en février 2025 (2-1 ap).

Au Championnat du monde, depuis 2003, il y a eu 17 confrontations entre les deux nations. Il y a eu un nul (4-4) en 2006, quand cette option existait encore, et sinon deux succès suisses pour 14 défaites. Les deux victoires datent de 2008 à Québec (4-2) et en poule en 2013 à Stockholm (3-2).

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Jan Cadieux n'accorde pas trop d'importance à ces statistiques: «A la fin, je me f... de l'historique. Ce qui s'est passé avant, on ne peut pas le changer. On se concentre sur nous et ce que l'on peut contrôler, c'est notre préparation et comment on veut jouer. Il reste huit équipes et ce sont toutes de très bonnes formations qui sont capables de faire quelque chose. Alors peu importe l'équipe contre qui on joue.»

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