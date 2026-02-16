L'équipe de Suisse masculine affronte l'Italie (12h10) mardi en huitièmes de finale du tournoi olympique. Et en cas de victoire, ce sera la Finlande mercredi à 18h10 en quarts de finale.

Les Helvètes défieront le pays hôte pour une place en quarts de finale. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Après l'ambiance électrique de la grande enceinte de Santagiulia, la Suisse se prépare à un match dans un contexte un peu plus feutré au Fiera Milano de Rho avec le potentiel d'accueillir 6500 personnes selon les chiffres officiels, mais qui n'a jamais franchi le cap des 4100 spectateurs depuis le début des compétitions.

Au final, peu importe le flacon pour les hommes de Patrick Fischer, pourvu qu'il y ait l'ivresse de la victoire. Et il est évident que les Helvètes partent grands favoris de cette rencontre. Après trois parties face à la Slovaquie, la Suède et la Finlande, les Transalpins affichent un bilan de trois défaites avec un goal average de 4-19, dû en grande partie à la fessée 11-0 reçue face à la Finlande. Battus 5-2 par les Suédois, ils ont tenu tête à la Slovaquie en ne s'inclinant que 3-2.

La Suisse sait naturellement qu'elle ne doit pas sous-estimer son adversaire, surtout sur un match à élimination directe où un gardien en feu peut dérégler le cours logique des choses. Mais comme il a souvent été relevé, la Suisse n'a plus perdu un match dans lequel elle était favorite depuis un bon bout de temps sous la houlette de Patrick Fischer.

Au terme de la victoire 4-3 après prolongation contre la Tchéquie, le sélectionneur a aimé voir son équipe jouer son jeu. Le but face aux Italiens sera de ne pas se mettre au niveau de l'adversaire, mais de prendre tout de suite les devants, histoire de pouvoir gérer la fin de match et pourquoi pas économiser quelques forces en vue de la suite du tournoi.

Une suite qui passerait par un quart de finale contre la Finlande, mercredi à 18h10 toujours dans la patinoire de Fiera Milano. Après une entrée en matière ratée contre les Slovaques, les hommes d'Antti Pennanen se sont repris pour battre leurs grands rivaux suédois avant d'écraser l'Italie. Au repos depuis samedi, les Lions nordiques bénéficient vraiment d'un calendrier favorable, quoi qu'il advienne.