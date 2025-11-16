Lian Bichsel (6) est félicité par ses équipiers après avoir ouvert la marque face aux Flyers ATS

Lian Bichsel a brillé samedi en NHL. Le défenseur soleurois de Dallas a inscrit son premier but de la saison au cours d'un match gagné 5-1 par les Stars sur la glace des Philadelphia Flyers.

Le no 6 des Stars a ouvert la marque après 3'48 d'un tir du poignet armé de la ligne bleue pour signer sa 5e réussite en 57 matches de saison régulière en NHL. Jason Robertson a ensuite réalisé un «hat trick» pour permettre à Dallas de mener 4-0 à la 50e.

Lian Bichsel a été désigné troisième étoile de cette rencontre, qu'il a terminée avec un bilan de +1. Auteur de 8 charges, il a été aligné durant 20'47, dépassant ainsi pour la première fois de sa carrière nord-américaine les 20' de temps de jeu.

Akira Schmid s'est également montré déterminant samedi, même s'il n'a pas obtenu d'étoile. Le gardien bernois de Vegas a effectué 22 arrêts – dont 2 sur des tirs cadrés par le Zurichois Pius Suter – dans un match gagné 4-1 par les Golden Knights à St. Louis. La franchise du Nevada restait sur quatre défaites d'affilée.

Les Devils perdent Jack Hughes

Les «Swiss Devils» de Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler se sont par ailleurs imposés 3-2 aux tirs au but à Washington pour décrocher une quatrième victoire en cinq matches. Auteur d'un triplé à Chicago trois jours plus tôt, le défenseur Simon Nemec a marqué le tir au but victorieux.

New Jersey avait appris dans la journée qu'il devrait composer pendant deux mois sans sa superstar Jack Hughes. Meilleur compteur de l'équipe avec 20 points, le centre américain a été opéré à un doigt après s'être blessé la veille au cours d'un repas d'équipe. Il pourrait faire son retour juste avant les JO 2026.