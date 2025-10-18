  1. Clients Privés
NHL Janis Moser retrouve la lumière près d’un an plus tard

ATS

18.10.2025 - 07:25

Janis Moser a inscrit vendredi son premier but de la saison en NHL, le premier pour lui depuis près d'une année. Sa réussite n'a toutefois pas empêché Tampa Bay de s'incliner (2-1) à Detroit.

Janis Moser (90) est félicité par Victor Hedman (77) après avoir inscrit le 1-1 face à Detroit
Janis Moser (90) est félicité par Victor Hedman (77) après avoir inscrit le 1-1 face à Detroit
IMAGO/Imagn Images

Keystone-SDA

18.10.2025, 07:25

18.10.2025, 07:33

Le défenseur seelandais a trouvé le chemin des filets d'un puissant slap shot, reprenant directement une passe de Victor Hedman pour inscrire le 1-1 à 3'43 de la fin du temps réglementaire. Il s'agissait de son 19e but en NHL (en 267 matches), et du premier depuis le 22 octobre 2024.

«C'était un massacre». Un match test de NHL dégénère : un Suisse suspendu et amendé

«C'était un massacre»Un match test de NHL dégénère : un Suisse suspendu et amendé

Suspendu pour les deux premières parties de la saison, Janis Moser n'a toutefois pas pu savourer pleinement ce but, qui constitue son 2e point de la saison en trois matches disputés. Le Lightning a cédé après 3'36 de prolongation sur une réussite de Dylan Larkin, concédant sa quatrième défaite en cinq matches joués cette saison.

