L'internationale suisse Nicole Vallario est entrée en jeu pour la première fois lors du 3e tour de la Professional Women's Hockey League (PWHL) nord-américaine. La Tessinoise a marqué pour marquer le coup.

Rookie Nicole Vallario has her first PWHL goal 🙌



📺: Goldeneyes vs. Sirens on Sportsnet

Keystone-SDA ATS

Il n'a fallu que quatre minutes à Nicole Vallario pour laisser une belle impression à son équipe des New York Sirens. La défenseuse a ouvert le score lors de la victoire 5-1 à domicile contre Vancouver en marquant le 1-0.

La Tessinoise Vallario est la deuxième Suissesse à évoluer dans la plus haute ligue professionnelle. La pionnière Alina Müller a elle aussi connu un samedi couronné de succès. Lors de la victoire 3-1 des Boston Fleet, elle a assuré le score final d'un tir dans le but vide.