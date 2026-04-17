  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Hockey sur glace Préparation au Mondial : la Suisse se reprend et domine la Slovaquie

ATS

17.4.2026 - 18:50

L'équipe de Suisse a offert un premier succès à Jan Cadieux dès le deuxième match de son nouveau coach à la bande. La sélection helvétique a battu la Slovaquie 5-3 vendredi à Topolcany pour conclure une première semaine de préparation au Mondial bien mouvementée.

Dès son 2e match, Cadieux fête une première victoire avec la Suisse (image d’archives).
Dès son 2e match, Cadieux fête une première victoire avec la Suisse (image d’archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

17.04.2026, 18:50

17.04.2026, 18:51

Tout ne fut pas rose. Battue 3-1 par ce même adversaire 24 heures plus tôt au même endroit, la Suisse a montré deux visages bien distincts vendredi: conquérante jusqu'au 4-1 marqué à 35 secondes de la deuxième sirène, elle a témoigné au troisième tiers d'une certaine suffisance qui aurait pu lui coûter cher.

Parmi les points les plus positifs, cette équipe de Suisse a fait preuve d'une belle efficacité, grâce notamment à l'expérimentée triplette Scherwey-Haas-Herzog. Fabrice Herzog fut d'ailleurs l'homme du match avec ses 3 points.

Waeber a souffert

Auteur de la passe décisive sur le 1-0 de Tristan Scherwey (15e), le rugueux attaquant - qui rejoindra Rapperswil-Jona cet été - a signé un doublé en profitant à chaque fois d'une passe armée derrière la cage. Il a inscrit le 2-0 (22e) grâce à un assist de Théo Rochette et le 3-1 (34e) sur une offrande de Tristan.

Cette troisième réussite helvétique a coupé les ailes des Slovaques, qui étaient revenus à 2-1 à la 27e en trouvant la faille à 5 contre 3. Mais le 4-1 leur a paradoxalement permis de trouver un second souffle, avec l'aide d'une équipe de suisse trop attentiste à l'entame de l'ultime période.

Ludovic Waeber, qui avait remplacé Kevin Pasche après le 3-1, a d'ailleurs souffert devant le filet helvétique. Il a concédé un premier but après 59 secondes de jeu seulement au troisième tiers, capitulant une deuxième fois dès la 45e alors que la Slovaquie évoluait à nouveau en supériorité numérique (4-3).

Le futur gardien de Gottéron a ensuite fait face à plusieurs situations chaudes, notamment lorsque la Slovaquie a bénéficié d'un nouveau «power-play» à 2'08 de la fin. Les Slovaques, qui ont donc pu évoluer à 6 contre 4, ont assiégé le but suisse, en vain. Et Ken Jäger a pu sceller le score dans une cage vide à 3'' du terme.

Les plus lus

«Il y a des nouvelles qu'il est très difficile d'annoncer...»
Des dizaines de Chinoises forcées à se prostituer : un réseau démantelé à Francfort
Trump assure qu'un accord avec l'Iran est «très proche» et qu’il n’y a plus de «points de blocage»
La justice condamne «Doudou cross bitume» à de la prison ferme pour une vieille affaire
Crans-Montana: «Premiers succès» dans la prise en charge des grands brûlés
Florent Pagny de retour sur scène après avoir vécu «le pire des cauchemars pour un chanteur»