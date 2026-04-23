Simon Le Coultre a inscrit le 5-1 pour la Suisse ATS

L'équipe de Suisse a passé une soirée tranquille à Bienne pour son 3e match de préparation au Mondial de Zurich. La troupe de Jan cadieux s'est imposée 6-1.

Keystone-SDA ATS

3-0 après neuf minutes, 5-1 après deux tiers, circulez y a rien à voir, serait-on tenté d'écrire. Mais personne ne sera surpris étant donné la différence de niveau entre les deux nations. Cela faisait bien longtemps que la Suisse n'avait pas affronté un adversaire aussi faible lors de la préparation pour un Mondial. Il faut dire que depuis que les Helvètes ont pris la place de la Russie au niveau de l'Euro Hockey Tour, on avait gentiment l'habitude de croiser le fer avec la Suède, la Finlande et la Tchéquie. Ces matches arriveront en fin de préparation pour le dernier tournoi entre les quatre nations.

Après 48 secondes, c'est Fabrice Herzog qui a ouvert le score. Puis Baechler (5e) et Jäger (9e) ont ajouté leur pierre à l'édifice. A la 15e, Kevin Pasche a vu ses espoirs de blanchissage réduits à néant sur une réussite de Sofron. Senteler (29e) et Le Coultre (39e en power-play) ont permis au public biennois de voir des buts. Romain Loeffel a pu y aller de son goal à la 49e. Dommage que Gaëtan Haas soit tombé malade et n'ait pas pu profiter de porter le maillot national devant ses fans et sa famille. Il pourra peut-être le faire vendredi soir pour une deuxième rencontre face à ce même adversaire.

Ce qui est certain c'est que ce succès fait du bien dans le contexte actuel de l'équipe nationale avec l'éviction de Patrick Fischer et la lettre des joueurs de NHL, mise en avant par Roman Josi, demandant la réintégration du sélectionneur.