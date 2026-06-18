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Hockey sur glace Les gardiennes Brändli et Maurer draftées en PWHL

ATS

18.6.2026 - 09:30

Deux Suissesses peuvent désormais nourrir l'espoir de signer un contrat en PWHL. Les gardiennes Andrea Brändli et Saskia Maurer ont été retenues lors de la draft.

Andrea Brändli a été choisie par Detroit lors de la draft PWHL.
Andrea Brändli a été choisie par Detroit lors de la draft PWHL.
KEYSTONE

Keystone-SDA

18.06.2026, 09:30

18.06.2026, 09:33

La draft de la Professional Women's Hockey League (PWHL) s'est tenue cette année sous de bons auspices, d'autant plus que la ligue étend son effectif de huit à douze franchises pour sa quatrième saison. Cette expansion offre de nouvelles opportunités à de nombreuses joueuses.

Andrea Brändli et Saskia Maurer ont été sélectionnées par deux de ces nouvelles franchises. Brändli a été la 15e joueuse choisie au deuxième tour par Detroit, tandis que Maurer a été retenue en 41e position au quatrième tour par Las Vegas.

Brändli a été l'élément-clé lors de la médaille de bronze remportée par l'équipe suisse aux Jeux olympiques de Milan. Elle a d'ailleurs été élue meilleure gardienne du tournoi.

Lors des trois dernières saisons, elle a joué en Suède, d'abord à Modo Örnsköldsvik, puis à Frölunda Göteborg. Auparavant, elle avait déjà évolué en ligue universitaire nord-américaine, tout comme Maurer. Cette dernière a gardé les cages de Berne lors des trois dernières années.

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