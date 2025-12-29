  1. Clients Privés
NHL Quatre à la suite pour Janis Moser et le Lightning

ATS

29.12.2025 - 07:29

Janis Moser et le Lightning tiennent la forme. Tampa Bay a en effet décroché son quatrième succès consécutif dimanche en NHL en s'imposant 5-4 aux tirs au but face à Montréal.

Keystone-SDA

29.12.2025, 07:29

29.12.2025, 07:58

La franchise floridienne a joué à se faire peur avant de forcer la décision grâce à des réussites de Gage Goncalves et de Brayden Point dans le «shootout». Elle menait ainsi 3-0 à l'issue du deuxième tiers et a inscrit le 4-1 à la 42e, mais a concédé le 4-4 à 3''8 de la fin du troisième tiers.

Aligné durant 24'28, le défenseur Janis Moser n'a pas inscrit de point dans cette partie, qu'il a terminée avec un bilan neutre. Le Seelandais, qui a paraphé samedi un contrat de huit ans et 54 millions avec le Lightning, en reste à 12 points cette saison. Son équipe pointe au 3e rang de la Conférence Est.

