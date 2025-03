Après un sprint final passionnant en fin de qualification, la National League entre dans les séries finales. Dès mardi, quatre clubs vont batailler en play-in avec l'espoir de décrocher les deux dernières places à disposition en play-off.

Kloten, Langnau Tigers, Rapperswil-Jona Lakers et Ambri-Piotta vont donc entamer les play-in. Difficile a priori d'établir des pronostics quant à l'identité des deux futurs derniers quarts de finaliste.

Le fait que Kloten ait été jusqu'au bout candidat à une place dans le top 6 peut être considéré comme une grande surprise. Il y a un an, les perspectives étaient sombres chez les Aviateurs, qui avaient bouclé la saison régulière à un décevant 13e rang et qui se retrouvaient sans entraîneur ni directeur sportif. Dès lors, rares étaient ceux qui les pensaient capables de finir cette fois parmi les dix premiers.

Perspective alléchante

Avec ce 7e rang, Kloten a donc dépassé largement ses objectifs. Mais ce n'est pas une raison pour se reposer. La perspective de retrouver les Zurich Lions en quarts de finale est alléchante. Mais pour y parvenir, il faudra sortir les Langnau Tigers. En cas d'échec, Kloten aurait une deuxième opportunité, face au vainqueur du duel entre les Rapperswil-Jona Lakers et Ambri-Piotta.

Sur la base de la qualification, Kloten endossera le costume de favori contre Langnau. Les Zurichois ont en effet gagné les quatre duels cette saison, et chaque fois dans le temps réglementaire. Mais attention: les Bernois ont suscité une certaine euphorie dans l'Emmental et espèrent disputer les play-off pour la première fois depuis 2019. Leur 8e rang final constitue là aussi une surprise.

La forme récente parle aussi en faveur de Kloten, qui a gagné quatre de ses cinq derniers matches. Pour leur part, les Tigers n'en ont remporté qu'un, face à la lanterne rouge Ajoie.

Duel équilibré

Le duel entre les Rapperswil-Jona Lakers et Ambri-Piotta s'annonce plus équilibré, du moins sur le papier. Tous deux ont conclu la saison régulière avec 73 points. Trois de leurs quatre confrontations sont allées en prolongation et Ambri s'est imposé à deux reprises. Le seul match qui a été décidé après 60 minutes a souri aux Lakers.

Les Tessinois, qui n'ont gagné que trois de leurs dix dernières rencontres, ont des souvenirs mitigés des derniers play-in. La saison dernière, ils avaient successivement perdu contre Lugano et Bienne, ne gagnant pas un des quatre matches.

Mais cette année, le fait de disposer d'une attaque de feu avec le Tchèque Dominik Kubalik, meilleur buteur de la qualification, et les Canadiens Chris DiDomenico et Philippe Maillet peut changer la donne.

Changement de règlement

Par rapport à l'an passé, un changement de règlement a été décidé pour ces play-in. On ne comptera plus les points des matches aller/retour, mais le total de buts après les deux rencontres. Les matches nuls sont possibles.

Si les deux confrontations finissent sur une parité, une prolongation à cinq contre cinq se jouera jusqu'à ce qu'un but soit marqué. Il n'y aura donc pas de tirs au but.