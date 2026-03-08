  1. Clients Privés
Hockey sur glace Quatrième succès de rang pour les Devils

ATS

8.3.2026 - 07:01

Nico Hischier a inscrit samedi son 21e but de la saison
Nico Hischier a inscrit samedi son 21e but de la saison
ATS

New Jersey semble avoir retrouvé sa forme du début de saison. Les «Swiss Devils» ont cueilli samedi leur quatrième succès consécutif en NHL en dominant les New York Rangers 6-3.

Keystone-SDA

08.03.2026, 07:01

Meilleur compteur suisse de la saison, Nico Hischier a inscrit samedi son 21e but dans cet exercice 2025/26 pour être désigné troisième étoile de cette partie. Le capitaine des Devils a marqué le 4-3 à la 49e, en supériorité numérique, d'un tir du poignet. Il en est désormais à 46 points cette saison.

Les autres joueurs suisses des Devils sont restés discrets, Timo Meier – pourtant auteur de 6 tirs cadrés – et Jonas Siegenthaler n'inscrivant pas le moindre point. L'homme du match fut Jack Hughes: l'Américain, héros de la finale olympique, a réussi trois buts et un assist samedi à Newark.

Malgré cette série victorieuse, les Devils restent à l'avant-dernière place de la Metropolitan Division, juste devant les Rangers qui affichent le pire bilan à l'Est. New Jersey accuse neuf longueurs de retard sur Boston, qui détient pour l'heure la deuxième «wild card», et dix sur Pittsburgh, 3e de sa Division.

Deuxième meilleur pointeur suisse, Roman Josi a quant à lui réussi un assist samedi. Le défenseur bernois a signé son 43e point de la saison dans un match perdu 3-2 par Nashville face à Buffalo, qui a décroché une sixième victoire d'affilée. Les Predators sont à trois points d'une place en play-off.

