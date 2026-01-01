«Quelque chose de spécial», les universitaires américains conquis

L'expérience de la sélection universitaire américaine à la Coupe Spengler 2025 s'est avérée concluante. De nombreux aspects de son système pourraient servir de modèle à la Suisse.

Certes, les US Collegiate Selects n'ont pas réussi à aller jusqu'au bout de leur parcours de rêve, s'inclinant 6-3 mercredi en finale face au HC Davos. Mais cette équipe a enthousiasmé public et observateurs.

Le positif a donc prévalu chez les universitaires: «C'est difficile d'affronter des professionnels, c'est un autre type de jeu que celui auquel nous sommes habitués», souligne Aiden Fink, meilleur compteur du tournoi avec quatre buts et quatre assists, dans un entretien avec l'agence de presse Keystone-ATS. «Je suis simplement fier de notre groupe, de ce que nous avons réalisé.»

La performance est d'autant plus étonnante que l'équipe était hétéroclite, composée de joueurs issus du plus important championnat universitaire des Etats-Unis (NCAA) et qui ne se sont entraînés ensemble que deux fois avant le voyage à Davos. «Dès le début, tout s'est bien passé dans tous les domaines», raconte Fink, 21 ans, qui joue pour la Penn State University. «J'ai eu l'impression que tout le monde était en harmonie avec tout le monde. Nous allons à nouveau jouer les uns contre les autres à l'université, mais ces amitiés dureront toute la vie. C'était quelque chose de spécial.»

Les entraîneurs aussi sont curieux

L'entraîneur Guy Gadowsky explique: «Nous étions aussi curieux que tout le monde ici de savoir comment nous allions nous débrouiller, mais je pense que beaucoup de gens qui connaissent le hockey universitaire croyaient que nous avions une chance, en raison de la qualité des joueurs et de la concurrence acharnée qui règne semaine après semaine dans la NCAA.»

Certes, 14 joueurs de l'équipe ont été repêchés par des franchises de la NHL, mais aucun au premier tour et seulement trois au deuxième. Le joueur repêché le plus haut est le gardien slovaque Adam Gajan, drafté en 35e position par Chicago en 2023. De plus, aucun n'a moins de 20 ans – les plus âgés ont 24 ans.

De ce point de vue, cette performance souligne à quel point le système universitaire fonctionne bien, ce que souligne Gadowsky: «La NCAA fait vraiment du bon travail pour développer les athlètes, avec la nutrition, l'entraînement de la force et de la condition physique, la science du sport, la psychologie du sport et tout le reste».

Aiden Fink ajoute: «Et les installations sont incroyables, comme dans les arènes de la NHL. Si des Suisses veulent aller dans cette ligue, je leur conseillerais sans hésiter de le faire, car elle est également très utile pour le développement personnel. Je pense que c'est l'une des meilleures formations que l'on puisse recevoir.»

Un exemple à suivre

Quoi qu'il en soit, le système en place là-bas offre une bonne leçon d'exemple pour la Suisse. «Il serait assez important pour nous d'en tirer quelque chose», déclare d'ailleurs l'entraîneur du HC Davos Josh Holden au milieu des festivités sur la glace. Mais ce serait un sujet pour une autre interview, glisse-t-il.

Marc Gianola, le président du comité d'organisation de la Coupe Spengler, se montre plus concret auprès de Keystone-ATS. Il voit un grand avantage à la NCAA dans le fait que l'on y joue moins. Ainsi, la saison régulière ne comprend pas plus de 36 matches. A titre de comparaison: en Suisse, il y en a 48 au plus haut niveau de la relève. De plus, en NCAA, la plupart des matches ont lieu le vendredi et le samedi, le dimanche étant libre. Sinon, il y a de l'entraînement.

Gianola trouve également positif que les trajets soient courts: «La Suisse aurait la possibilité d'appliquer des structures similaires. Mais il y a toujours des raisons pour lesquelles on ne veut pas faire les choses de cette manière. Néanmoins, cela vaudrait définitivement la peine de prendre le temps d'observer de plus près comment ils s'y prennent.»

Dans notre pays, le niveau le plus élevé de la relève est celui des moins de 21 ans, avec un maximum de deux joueurs plus âgés, ce qui signifie quasiment que si l'on n'a pas réussi à percer au moins en Swiss League avant l'âge de 21 ans, il est presque impossible de vivre du hockey sur glace.

En Amérique du Nord, lorsqu'une équipe de NHL repêche un joueur de la NCAA, elle a jusqu'à quatre ans pour conclure avec lui un contrat de niveau d'entrée. «Ils ont donc quatre ans pour le développer proprement jusqu'à ce qu'il soit prêt à faire le saut – au plus tard jusqu'à l'âge de 24 ou 25 ans», explique Gianola. «En Suisse, nous faisons le contraire: nous plaçons les joueurs quelque part et nous avons le sentiment qu'ils doivent se développer. Alors qu'à mon avis, le développement se fait à l'entraînement.»

Les «US Boys» aimeraient revenir

Quoi qu'il en soit, cette sélection universitaire a été un atout pour la Coupe Spengler. Est-il question de conclure un contrat avec l'équipe américaine, à l'instar de ceux qui existent avec la ligue finlandaise et le Team Canada? «Nous n'en avons pas encore discuté en profondeur, nous voulions d'abord voir comment ils se comportaient», répond Gianola. Ce qui est sûr, c'est que les «US Boys» seraient heureux de revenir. «Ce fut un honneur et un privilège d'être ici», conclut Aiden Fink.