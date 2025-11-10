  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Euro Hockey Tour Quelques gagnants mais surtout pas mal de perdants

ATS

10.11.2025 - 09:59

Rares sont les joueurs à avoir amélioré leurs chances d'être de la partie aux Jeux olympiques lors de la première étape de l'Euro Hockey Tour. Les principaux gagnants sont sans doute les absents.

Rares sont les joueurs à avoir amélioré leurs chances d'être de la partie aux JO lors de la 1ère étape de l'Euro Hockey Tour.
Rares sont les joueurs à avoir amélioré leurs chances d'être de la partie aux JO lors de la 1ère étape de l'Euro Hockey Tour.
KEYSTONE

Keystone-SDA

10.11.2025, 09:59

Damien Riat fait partie des potentiels heureux élus qui ont manqué le mini-tournoi de Tampere, où la Suisse a terminé avec un bilan d'une victoire pour deux défaites. L'attaquant du LHC, deux fois vice-champion du monde, s'est établi ces dernières années comme un joueur extrêmement précieux.

Euro Hockey Tour. Les Helvètes terminent en berne : douze buts encaissés

Euro Hockey TourLes Helvètes terminent en berne : douze buts encaissés

Il en va de même pour les défenseurs Andrea Glauser (Fribourg), qui devrait bientôt faire son retour après une blessure à la main, Romain Loeffel (Berne), Dean Kukan et Christian Marti (les deux Zurich). Sans oublier les deux attaquants intouchables du «Z», Sven Andrighetto et Denis Malgin

Riat, Loeffel, Kukan et Marti pourront probablement s'illustrer mi-décembre lors de la deuxième étape de l'Euro Hockey Tour à Zurich. Pas Glauser, qui sera vraisemblablement ménagé en vue de la Coupe Spengler. Mais tous ces hommes ont sans doute consolidé leur position, notamment les quatre arrières, car peu de joueurs ont montré qu'ils pouvaient former une alternative crédible en Finlande.

Bertschy et Fora, rares lumières

Christoph Bertschy a été l'une des rares satisfactions à Tampere. L'attaquant fribourgeois a fini meilleur compteur helvétique avec un but et un assist et a terminé avec un plus-minus positif. Patrick Fischer sait comment l'utiliser et Bertschy remplit parfaitement le profil de «joueur complémentaire» aux stars offensives. Il apporte de l'énergie, de la dureté et une certaine toxicité au jeu suisse.

Malgré des difficultés lors du match contre la Suède et un bilan négatif (-3), Michael Fora possède, lui aussi, des qualités que Fischer tient en haute estime. Le défenseur tessinois du HC Davos a déjà prouvé sa valeur sur la plus haute scène internationale lors de six Championnats du monde, même s'il ne brille pas toujours en National League ligue. Il a clairement manqué dimanche lors de la défaite contre la République tchèque.

Euro Hockey Tour. Coup d’arrêt brutal pour la Suisse face à la Suède

Euro Hockey TourCoup d’arrêt brutal pour la Suisse face à la Suède

Frick et Moy déçoivent

Lukas Frick est un peu le pendant de Fora, son coéquipier à Davos. En National League, il est actuellement le deuxième défenseur le plus productif (et le seul Suisse dans le top 12) avec 18 points au compteur. Mais au niveau international, il paraît hésitant et dépassé par les événements. Il n'a d'ailleurs pas été utilisé lors du troisième match.

Tyler Moy, le meilleur compteur suisse du dernier Mondial (4 buts, 8 assists) n'a pas réussi à dissimuler avec la sélection que les choses ne tournent pas rond pour lui en club. Il aurait dû, en tant que vétéran du groupe, apporter de la production offensive, mais il est resté très, trop discret. Son profil ne correspond pas à celui d'un joueur de troisième ou quatrième ligne aux JO. A Tampere, il n'a donc pas vraiment amélioré ses chances.

Plutôt Berra qu'Aeschlimann

Si l'on part du principe que Leonardo Genoni et Akira Schmid, qui s'est affirmé à Las Vegas en NHL, seront de la partie à Milan, il ne reste plus qu'une place à prendre au poste de gardien. Sandro Aeschlimann a eu la malchance d'évoluer derrière une défense désolante contre la Suède, tout comme Reto Berra en première mi-temps contre la République tchèque.

Euro Hockey Tour. Les Helvètes concluent leur tournoi sur une fausse note

Euro Hockey TourLes Helvètes concluent leur tournoi sur une fausse note

Berra a toutefois brillé lors du 3-1 contre la Finlande et aurait presque pu assurer son billet pour les Jeux olympiques s'il avait été tout aussi exceptionnel contre la République tchèque. Le fait qu'il ait l'expérience des petites patinoires avec cinq saisons en NHL pourrait jouer en sa faveur. A moins que Stéphane Charlin, qui a été convaincant lors du dernier Championnat du monde, ne profite d'une dernière occasion en décembre pour mettre tout le monde d'accord.

Euro Hockey Tour. La Suisse se paie la Finlande chez elle à Tampere

Euro Hockey TourLa Suisse se paie la Finlande chez elle à Tampere

Les plus lus

«C’est dur, très dur» : Sarkozy évoque le «cauchemar» de la prison
La police débarque au 70e anniversaire de Kris Jenner chez Jeff Bezos
Une famille «fuit» le Texas pour la Russie et le père se retrouve rapidement au front
Le maquillage comme «peinture de guerre» : les femmes MAGA à visage découvert
Va-t-on vers un krach boursier mondial? Un expert suisse fait le point
Clash avec Kylian Mbappé : le rappeur Orelsan calme le jeu