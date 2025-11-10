Rares sont les joueurs à avoir amélioré leurs chances d'être de la partie aux Jeux olympiques lors de la première étape de l'Euro Hockey Tour. Les principaux gagnants sont sans doute les absents.

Keystone-SDA ATS

Damien Riat fait partie des potentiels heureux élus qui ont manqué le mini-tournoi de Tampere, où la Suisse a terminé avec un bilan d'une victoire pour deux défaites. L'attaquant du LHC, deux fois vice-champion du monde, s'est établi ces dernières années comme un joueur extrêmement précieux.

Il en va de même pour les défenseurs Andrea Glauser (Fribourg), qui devrait bientôt faire son retour après une blessure à la main, Romain Loeffel (Berne), Dean Kukan et Christian Marti (les deux Zurich). Sans oublier les deux attaquants intouchables du «Z», Sven Andrighetto et Denis Malgin

Riat, Loeffel, Kukan et Marti pourront probablement s'illustrer mi-décembre lors de la deuxième étape de l'Euro Hockey Tour à Zurich. Pas Glauser, qui sera vraisemblablement ménagé en vue de la Coupe Spengler. Mais tous ces hommes ont sans doute consolidé leur position, notamment les quatre arrières, car peu de joueurs ont montré qu'ils pouvaient former une alternative crédible en Finlande.

Bertschy et Fora, rares lumières

Christoph Bertschy a été l'une des rares satisfactions à Tampere. L'attaquant fribourgeois a fini meilleur compteur helvétique avec un but et un assist et a terminé avec un plus-minus positif. Patrick Fischer sait comment l'utiliser et Bertschy remplit parfaitement le profil de «joueur complémentaire» aux stars offensives. Il apporte de l'énergie, de la dureté et une certaine toxicité au jeu suisse.

Malgré des difficultés lors du match contre la Suède et un bilan négatif (-3), Michael Fora possède, lui aussi, des qualités que Fischer tient en haute estime. Le défenseur tessinois du HC Davos a déjà prouvé sa valeur sur la plus haute scène internationale lors de six Championnats du monde, même s'il ne brille pas toujours en National League ligue. Il a clairement manqué dimanche lors de la défaite contre la République tchèque.

Frick et Moy déçoivent

Lukas Frick est un peu le pendant de Fora, son coéquipier à Davos. En National League, il est actuellement le deuxième défenseur le plus productif (et le seul Suisse dans le top 12) avec 18 points au compteur. Mais au niveau international, il paraît hésitant et dépassé par les événements. Il n'a d'ailleurs pas été utilisé lors du troisième match.

Tyler Moy, le meilleur compteur suisse du dernier Mondial (4 buts, 8 assists) n'a pas réussi à dissimuler avec la sélection que les choses ne tournent pas rond pour lui en club. Il aurait dû, en tant que vétéran du groupe, apporter de la production offensive, mais il est resté très, trop discret. Son profil ne correspond pas à celui d'un joueur de troisième ou quatrième ligne aux JO. A Tampere, il n'a donc pas vraiment amélioré ses chances.

Plutôt Berra qu'Aeschlimann

Si l'on part du principe que Leonardo Genoni et Akira Schmid, qui s'est affirmé à Las Vegas en NHL, seront de la partie à Milan, il ne reste plus qu'une place à prendre au poste de gardien. Sandro Aeschlimann a eu la malchance d'évoluer derrière une défense désolante contre la Suède, tout comme Reto Berra en première mi-temps contre la République tchèque.

Berra a toutefois brillé lors du 3-1 contre la Finlande et aurait presque pu assurer son billet pour les Jeux olympiques s'il avait été tout aussi exceptionnel contre la République tchèque. Le fait qu'il ait l'expérience des petites patinoires avec cinq saisons en NHL pourrait jouer en sa faveur. A moins que Stéphane Charlin, qui a été convaincant lors du dernier Championnat du monde, ne profite d'une dernière occasion en décembre pour mettre tout le monde d'accord.