Banni pour plus de deux ans de l'équipe de Suisse par le sélectionneur Patrick Fischer, Lian Bichsel souffre toujours de cette décision. Ne pas pouvoir participer au Mondial en Suisse est «très douloureux», a-t-il confié lors d'un entretien par vidéo avec les médias.

Lian Bichsel (ici en 2022 avec les M20) est toujours banni d’équipe de Suisse par Patrick Fischer. IMAGO/Bildbyran

Keystone-SDA ATS

Pour autant, le défenseur des Dallas Stars ne souhaite pas crier à l'hypocrisie en faisant un lien entre son éviction, motivée par son manque d'esprit d'équipe, et le faux certificat de vaccination Covid de Patrick Fischer. Ce dernier avait exclu l'ancien junior de Bienne au motif qu'il n'avait pas honoré deux sélections avec l'équipe de Suisse M20, soucieux qu'il était de ne pas entraver sa carrière.

Bichsel ne veut pas pour autant se joindre à la cohorte des détracteurs de Patrick Fischer. «La période Covid a été difficile pour tout le monde. Possible que toutes les décisions prises n'aient pas été les bonnes. Personnellement, je ne peux pas m'imaginer faire un faux dans les titres. C'était sa décision. Si c'était bien ou faux... c'est à lui ou aussi à la fédération d'en décider», a dit le défenseur de 21 ans.

Blessure surmontée

Son éviction de l'équipe de Suisse, qui lui vaudra encore de manquer le Mondial à domicile en mai même si Dallas devait être rapidement éliminé des play-off de NHL, a fait aussi beaucoup parler parmi ses coéquipiers, poursuit Lian Bichsel. Il se réjouit de pouvoir à nouveau porter le maillot national la saison prochaine.

Dans l'immédiat, il concentre son énergie sur les play-off, après la saison régulière prometteuse de son équipe. Dallas vise le titre. Sorti deuxième de la division centrale, les Stars auront l'avantage de la glace pour leur 8e de finale face à Minnosota.

Lian Bichsel a disputé 49 des 82 matches qualificatifs. Le jeune colosse de 2 m s'était fracturé un pied à fin novembre et a dû porter une attelle pendant un mois. Mais il est bien remis, comme le prouvent ses deux buts début mars contre Vancouver (quatre buts et autant d'assists en tout durant la saison).

«Revenir n'a pas toujours été facile. Mais dans l'ensemble, la saison a été très positive pour moi», conclut le talentueux défenseur.