  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Equipe de Suisse de hockey Lian Bichsel, un bannissement toujours «très douloureux»

ATS

15.4.2026 - 15:09

Banni pour plus de deux ans de l'équipe de Suisse par le sélectionneur Patrick Fischer, Lian Bichsel souffre toujours de cette décision. Ne pas pouvoir participer au Mondial en Suisse est «très douloureux», a-t-il confié lors d'un entretien par vidéo avec les médias.

Lian Bichsel (ici en 2022 avec les M20) est toujours banni d’équipe de Suisse par Patrick Fischer.
Lian Bichsel (ici en 2022 avec les M20) est toujours banni d’équipe de Suisse par Patrick Fischer.
IMAGO/Bildbyran

Keystone-SDA

15.04.2026, 15:09

Pour autant, le défenseur des Dallas Stars ne souhaite pas crier à l'hypocrisie en faisant un lien entre son éviction, motivée par son manque d'esprit d'équipe, et le faux certificat de vaccination Covid de Patrick Fischer. Ce dernier avait exclu l'ancien junior de Bienne au motif qu'il n'avait pas honoré deux sélections avec l'équipe de Suisse M20, soucieux qu'il était de ne pas entraver sa carrière.

Hockey sur glace. Pas d'équipe de Suisse avant 2026 pour Lian Bichsel, «puni»

Hockey sur glacePas d'équipe de Suisse avant 2026 pour Lian Bichsel, «puni»

Bichsel ne veut pas pour autant se joindre à la cohorte des détracteurs de Patrick Fischer. «La période Covid a été difficile pour tout le monde. Possible que toutes les décisions prises n'aient pas été les bonnes. Personnellement, je ne peux pas m'imaginer faire un faux dans les titres. C'était sa décision. Si c'était bien ou faux... c'est à lui ou aussi à la fédération d'en décider», a dit le défenseur de 21 ans.

Faux certificat Covid. «Surprise et irritée», Swiss Olympic remonte les bretelles à Patrick Fischer

Faux certificat Covid«Surprise et irritée», Swiss Olympic remonte les bretelles à Patrick Fischer

Blessure surmontée

Son éviction de l'équipe de Suisse, qui lui vaudra encore de manquer le Mondial à domicile en mai même si Dallas devait être rapidement éliminé des play-off de NHL, a fait aussi beaucoup parler parmi ses coéquipiers, poursuit Lian Bichsel. Il se réjouit de pouvoir à nouveau porter le maillot national la saison prochaine.

Dans l'immédiat, il concentre son énergie sur les play-off, après la saison régulière prometteuse de son équipe. Dallas vise le titre. Sorti deuxième de la division centrale, les Stars auront l'avantage de la glace pour leur 8e de finale face à Minnosota.

NHL. Lian Bichsel rayonne grâce deux coups d’éclat

NHLLian Bichsel rayonne grâce deux coups d’éclat

Lian Bichsel a disputé 49 des 82 matches qualificatifs. Le jeune colosse de 2 m s'était fracturé un pied à fin novembre et a dû porter une attelle pendant un mois. Mais il est bien remis, comme le prouvent ses deux buts début mars contre Vancouver (quatre buts et autant d'assists en tout durant la saison).

«Revenir n'a pas toujours été facile. Mais dans l'ensemble, la saison a été très positive pour moi», conclut le talentueux défenseur.

Les plus lus

Crans-Montana: le président de l'Office du tourisme présente ses excuses au couple Moretti
Invasion de tiques: «Toute la Suisse est désormais une zone à risques»
Chez Migros, une matinée d’entretiens… et 25 licenciements à la clé
«Il me caresse, il passe sous ma robe» - L’étau se resserre sur Patrick Bruel
Un senior décède après une dispute au sujet d’un chien