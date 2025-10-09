  1. Clients Privés
National League Le sort s’acharne sur Lawrence Pilut, à nouveau sur le flanc

ATS

9.10.2025 - 13:46

Lawrence Pilut est à nouveau au repos forcé pour de longs mois en National League.

Lawrence Pilut (ici au duel avec Julien Sprunger) est au repos forcé pour 4 mois.
KEYSTONE

Keystone-SDA

09.10.2025, 13:46

09.10.2025, 13:51

Le défenseur de Rapperswil-Jona, qui reste sur une saison 2024/25 «blanche» avec Lausanne, est blessé à une épaule. Son absence est estimée à quatre mois, ont précisé les Lakers.

National League. Omark fait son retour en Suisse, Pilut rebondit à Rapperswil

National LeagueOmark fait son retour en Suisse, Pilut rebondit à Rapperswil

Pilut (29 ans), qui devra se soumettre à une opération, s'est blessé sur un contact vendredi dernier à Fribourg. Engagé par «Rappi» le 21 septembre, l'Américano-Suédois a disputé quatre matches sous le maillot des Lakers.

Il n'avait pas joué le moindre match durant l'exercice 2024/25 en raison d'une rupture d'un tendon d'Achille.

