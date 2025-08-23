  1. Clients Privés
National League Hors des plans à Gottéron, Reto Berra rebondira à... Kloten !

ATS

23.8.2025 - 10:34

Reto Berra ne tirera pas sa révérence au moment de quitter Fribourg au terme de la saison 2025/26. Le gardien zurichois s'est engagé pour deux ans à Kloten, ont annoncé les Flyers samedi matin.

Reto Berra jouera à Kloten dès la saison 2026/27
Reto Berra jouera à Kloten dès la saison 2026/27
ats

Keystone-SDA

23.08.2025, 10:34

23.08.2025, 10:44

L'ancien international succédera donc devant le filet de Kloten au futur gardien de Fribourg-Gottéron Ludovic Waeber, dont le transfert avait été annoncé la veille par les Dragons.

National League. Gottéron frappe un grand coup et rapatrie Ludovic Waeber

National LeagueGottéron frappe un grand coup et rapatrie Ludovic Waeber

«Son expérience nous apportera de la stabilité», se réjouit le directeur sportif Ricardo Schödler, cité dans le communiqué. «Il aura aussi un rôle important à tenir dans le développement de Davide Fadani et Ewan Huet», les deux jeunes gardiens de l'effectif de Kloten.

National League. Le «mur» Reto Berra sera Dragon encore deux ans

National LeagueLe «mur» Reto Berra sera Dragon encore deux ans

Triple médaillé d'argent au Championnat du monde avec l'équipe de Suisse, Reto Berra découvrira donc un nouveau club de National League alors qu'il aura 39 ans en janvier prochain. Formé aux Zurich Lions, il a aussi évolué à Davos, Langnau, Zoug et Bienne, avant de tenter l'aventure en Amérique du Nord en 2013. Il était revenu en Suisse en 2018, signant alors à Fribourg.

Sur le même thème

Michael Ngoy : «On sent un Fribourg fatigué»

Michael Ngoy : «On sent un Fribourg fatigué»

À l'occasion du 6ème match de la demi-finale 100% romande entre Fribourg et Lausanne, nous avons rencontré deux anciens joueurs, Michael Ngoy et Benjamin Chavaillaz dans les travées de la BCF Arena.

10.04.2025

