La saison régulière 2025/26 de National League appartient désormais aux livres d'histoire. Retour sur le destin des cinq clubs romands.

Fribourg-Gottéron (ici Julien Sprunger) a atteint la barre des 100 points cette saison. ats

Fribourg-Gottéron, 2e

Débarqué de Frölunda, Roger Rönnberg était attendu comme le messie du côté de Saint-Léonard. Pour sa première saison à la tête du club, le coach suédois a pour l'heure réussi son pari, menant le club à la deuxième place.

En atteignant les 100 points, les Dragons ont fait un chouia moins bien que lors de la saison 23/24 (2es avec 102 pts), mais le sentiment général est que le club a su trouver des moyens de gagner tout au long de la saison. Demi-finaliste malheureux face au LHC lors des deux dernières éditions, Gottéron attend le play-in pour connaître son adversaire, qui sera soit Rapperswil soit Zoug.

Privés pour l'heure de Marcus Sörensen, les Dragons espèrent en outre ne pas avoir perdu Sandro Schmid, sorti blessé contre Berne lundi soir. Mais les Fribourgeois ont démontré une véritable homogénéité depuis le début de l'année.

Genève-Servette, 3e

Qui aurait prédit des Aigles au troisième rang final le dimanche 5 octobre après une fessée 8-0 enregistrée à Berne et le limogeage de Yorick Treille ? Pas grand monde, même si les Genevois occupaient alors la 7e place avec 20 points.

Mais en confiant les rênes de l'équipe à Ville Peltonen, alors coach associé au sein de l'organigramme grenat, le directeur sportif Marc Gautschi a pu réparer son erreur. Tout ne fut pas toujours rose du côté des Vernets, mais la cohorte finlandaise a su prendre les choses en mains. Markus Granlund a fini en tête des compteurs avec 54 points, Jesse Puljujärvi est 3e avec 52 unités et Sakari Manninen 6e avec 45 points. Fort de ce trio, le GSHC a pu se hisser dans le top 3. A voir maintenant comment cette équipe, relativement unidimensionnelle, peut faire sur une série au meilleur des sept matches.

Lausanne, 6e

Très bien parti, le LHC a calé en route. Les Vaudois ont finalement sauvé leur place dans le top 6 lors de la 51e journée à Fribourg. Pourront-ils trouver de la constance lors de ce quart de finale 100% lémanique face à Genève?

Il n'y a certainement jamais eu de panique dans les rangs lausannois, mais l'impression qui se dégage à Malley est que Geoff Ward cherche encore la bonne formule. Finaliste malheureux des deux derniers exercices face à Zurich, le LHC semble moins bien armé cette saison à la suite des départs de Frick (Davos) et Glauser (Fribourg) en défense. Autrefois redoutée, la troisième ligne ne permet plus de peser autant sur l'issue d'une rencontre. Mais Lausanne possède tout de même beaucoup de talent avec notamment Erik Brännström, défenseur suédois auteur de 19 buts, et Théo Rochette, blessé contre Davos mais qui devrait être remis pour les quarts de finale. L'attaquant a empilé 22 buts, le meilleur total pour un joueur au passeport suisse.

Bienne, 10e

Saison réussie dans le Seeland? Non. Mission accomplie? Compte tenu des circonstances, absolument. L'engagement de Christian Dubé le 21 janvier en remplacement de Martin Filander avait pour but de mener une opération commando afin de se qualifier pour le play-in.

Les Biennois ont mené à bien leur mission et poussé un gros ouf de soulagement samedi dernier lorsqu'ils ont battu Langnau (5-1) pour s'offrir le fameux sésame en assurant leur 10e place. Jeudi, les Seelandais accueillent Berne dans un derby cantonal qui ne manquera pas de sel. Pour rappel, le play-in se joue en matches aller-retour. Si les deux équipes sont à égalité après 120 minutes, on jouera des prolongations samedi à Berne. Le perdant de cette série sera en vacances, tandis que le vainqueur défiera le perdant de la série Rapperswil-Zoug pour la huitième et dernière place en play-off.

Ajoie, 14e

Dernier avec 42 points, Ajoie est bien là où on l'attendait. Ce qui dérange un peu plus, c'est la légère régression par rapport à la saison passée durant laquelle les Jurassiens avaient 46 unités à leur compteur.

Les joueurs de Greg Ireland ont manqué de punch offensif comme trop souvent depuis l'accession du HCA dans l'élite. Ils ont inscrit 105 buts en 52 matches soit deux buts en moyenne. Et même s'ils ont encaissé 180 goals et terminent avec la défense la plus poreuse, ils affronteront en play-out une équipe d'Ambri-Piotta qui a concédé 178 réussites.

La saison passée, Ajoie avait fait trembler Lugano en menant 2-0 dans la série et en étant tout près du 3-0. Ambri est donc prévenu, Ajoie sera prêt pour ce duel des cancres.