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Hockey sur glace Une finale des play-off aux airs de revanche en Women's League

ATS

18.3.2026 - 09:12

Comme l'an dernier, Zoug et Berne se retrouvent en finale des play-off de Women's League dès samedi. Les Zougoises, battues 3 victoires à 0 il y a douze mois, voudront leur revanche.

Lara Stalder et Zoug partent avec les faveurs de la cote face à Berne.
Lara Stalder et Zoug partent avec les faveurs de la cote face à Berne.
KEYSTONE

Keystone-SDA

18.03.2026, 09:12

Cette fois, les joueuses de Suisse centrale partent favorites. Elles ont fini premières du tour qualificatif avec 20 points d'avance sur les Bernoises et ont remporté trois des quatre confrontations directes, dont deux très nettement (7-0 et 8-2). En cas de succès en finale des play-off, elles réussiraient le doublé, quelques semaines après avoir soulevé la Coupe.

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Zoug comme Berne se sont hissées en finale sans coup férir. Les premières ont éliminé Fribourg-Gottéron en trois matches sur un score cumulé de 19 buts à 5. Berne s'est imposé également 3 succès à 0 contre Ambri-Piotta, en n'encaissant qu'un but.

Zoug a dans ses rangs les redoutables Rahel Enzler et Lara Stalder, auteures de respectivement 9 points et 7 points contre Gottéron et qui se sont illustrées dans la sélection suisse médaillée de bronze aux JO de Milan/Cortina.

Côté bernois, la gardienne Saskia Maurer et l'attaquante Sinja Leemann, qui avait signé un hat-trick lors du premier match contre Ambri et par ailleurs également «bronzée» aux JO, figurent parmi les piliers de l'équipe.

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