Les New Jersey Devils ont signé une deuxième victoire face à Buffalo à Prague pour le lancement de la saison de NHL. Buteur, Timo Meier a permis à son club de s'imposer 3-1.

ATS

Devant sa famille, l'Appenzellois a inscrit le dernier but des siens en parachevant une action initiée par Jack Hughes et Jesper Bratt, ses compères de ligne. L'ancien ailier des Sharks a été le plus chaud au niveau des tirs avec 8 envois.

Auteurs la veille d'un but (Nico Hischier) et d'un assist (Jonas Siegenthaler), les deux médaillés d'argent de Prague en mai dernier n'ont pas compté cette fois-ci. Mais le capitaine des Devils a été très précieux aux engagements avec 21 gagnés sur 30 soit un ratio de 70%. Jonas Siegenthaler a lui été celui qui a le plus joué avec 24'29 de glace.

Ce petit voyage en Tchéquie aura donc été une réussite totale pour les joueurs de Sheldon Keefe.

ats