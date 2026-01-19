  1. Clients Privés
NHL Roman Josi en état de grâce avec Nashville

ATS

19.1.2026 - 21:31

Deux buts et cinq assists en trois matches de NHL: Roman Josi est en pleine forme avec les Predators de Nashville. Au point qu'il a été désigné deuxième étoile de la semaine par la ligue nord-américaine.

Roman Josi a été désigné deuxième étoile de la semaine.
IMAGO/Imagn Images

Keystone-SDA

19.01.2026, 21:31

Le capitaine des «Preds» s'est d'abord illustré en marquant un doublé lors de la victoire en prolongation contre Edmonton mardi (4-3), avant de signer trois assists vendredi sur la glace de l'Avalanche du Colorado (7-3), la meilleure équipe de la NHL. La franchise de Denver n'avait encore jamais perdu dans le temps réglementaire à domicile cette saison.

Il a ponctué sa semaine avec deux autres passes décisives lors de la défaite des joueurs du Tennessee à Las Vegas samedi (7-2). Le défenseur bernois, qui devrait atteindre les 1000 matches de saison régulière en NHL ces prochains jours – il en est à 998 – compte désormais 28 points (8 buts, 20 assists) en 36 sorties depuis le début de l'exercice.

Les Predators sont toujours en lice pour disputer les play-off, qu'ils avaient manqués la saison dernière. Ils ne sont qu'à un point de la dernière place qualificative, alors qu'il reste plus de 30 matches au programme.

