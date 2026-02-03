Menés 5-1 à la 24e minute, les Predators ont renversé St. Louis pour s'imposer 6-5 lundi en NHL. Auteur de quatre assists, Roman Josi fut l'un des principaux artisans de cette «remontada».

Keystone-ATS Gregoire Galley

Le capitaine de Nashville a logiquement été désigné première étoile de cette rencontre, qu'il a terminée avec un bilan de +2. Le record personnel du défenseur bernois de 35 ans est de 5 assists, une performance réalisée en février 2018 face à Winnipeg.

La deuxième étoile est revenue à un autre vétéran, l'attaquant Steven Stamkos, qui a signé un doublé. Le centre a inscrit le 5-5 (48e) et le 6-5 (51e) pour ses 26e et 27e réussites de la saison. Ryan O'Reilly a également marqué deux buts pour Nashville.

Les Blues de Pius Suter ont trouvé la faille sur cinq de leurs 21 premiers tirs cadrés, «chassant» ainsi le gardien de Nashville Juuse Saros après 23'55. Ils se sont ensuite heurtés à un Justus Annunen intraitable devant le filet: le portier no 2 des Preds a repoussé les 13 tirs qui lui ont été adressés.

C'est la deuxième fois de leur histoire que les Predators remportent un match dans lequel ils ont accusé quatre buts de retard. A noter que leur manager général Barry Trotz avait annoncé plus tôt dans la journée son départ, qui sera effectif lorsque son successeur aura été trouvé.

Un autre Suisse s'est illustré sur le plan offensif, dans une moindre mesure. L'attaquant de San Jose Philipp Kurashev a réussi un assist dans un match perdu 6-3 par les Sharks à Chicago. Il s'agit de son 16e point de la saison, et du premier depuis son récent retour de blessure.