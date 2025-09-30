La 10e journée de National League a souri aux Romands. Lausanne a battu Ajoie 2-1, Fribourg a écarté Berne 5-1, Genève a dominé Langnau 4-3 et Bienne a pris le meilleur sur Zoug 2-0.

Fribourg-Gottéron n’a fait qu’une bouchée de Berne. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Un carton presque plein car Lausanne a battu un Romand, Ajoie. A Porrentruy, les Jurassiens n'ont pas démérité, mais ils n'ont pas su créer la surprise en imitant Davos et Kloten, seuls tombeurs du LHC jusqu'ici.

Histoire sans doute de le préserver pour les matches à venir, Geoff Ward avait décidé de laisser Austin Czarnik à la maison. Assez étonnant tout de même de se passer du meilleur compteur du championnat (15 pts en 9 matches).

Mais Lausanne a pu gérer à Porrentruy sans son pointeur le plus prolifique en raison de la qualité du contingent et parce que le power-play fonctionne extrêmement bien, avec un taux de réussite de 31% avant cette partie. A la 10e, c'est Kahun qui a pu ouvrir la marque. Les Jurassiens ont répondu par Wick, là aussi avec un homme de plus sur la glace. Et à la 19e, c'est Jäger qui a expédié un tir imparable pour le portier Patenaude.

Ajoie a poussé, mais Lausanne a tenu pour signer un huitième succès en dix matches.

Fribourg sur des rails

Derrière les Vaudois, Fribourg accuse toujours trois longueurs de retard. Mais les Dragons ont réalisé un excellent match. Le premier derby des Zähringen n'a pas donné lieu à une rencontre disputée avec une victoire fribourgeoise 5-1. La faute à des Ours apathiques et des Dragons bien dans leurs patins. Les joueurs de Rönnberg semblent de plus en plus à l'aise avec le système proposé par le technicien suédois. Face à Berne, les Fribourgeois ont fait mal au SCB en jouant de manière très verticale.

Les Ours peuvent regretter d'avoir galvaudé un 5 contre 3 lors du tiers initial, car ils ont pris l'eau au cours de la période médiane. En trois minutes, Fribourg a compilé trois réussites par Ljunggren, qui prenait la place laissée vacante par Wallmark, Nicolet et Sörensen.

Genève renoue avec la victoire

En déplacement à Langnau, Genève a fait un travail solide et ce malgré un premier tiers où les Aigles ont été largement dominés par les Tigers. Seulement les joueurs de Paterlini n'ont pas allumé la lampe, au contraire de ceux de Yorick Treille. C'est Simon Le Coultre qui a inscrit son 3e de la saison à la 2e.

Et même si Bachofner a égalisé à la 24e, les Emmentalois ont subi les assauts des Finlandais du bout du Léman, Manninen a trouvé la faille en supériorité numérique à la 33e, tandis que Puljujärvi a planté le 1-3 à la 49e avec un homme de moins sur la glace.

En sortant Boltshauser, les Bernois ont mis la pression et marqué par Pesonen, mais Bozon a pu redonner deux longueurs d'avance aux siens dans la cage vide avant un ultime baroud d'honneur de Rohrbach.

Bienne, enfin trois points

Victorieux de quatre de leurs cinq derniers matches, les Seelandais n'avaient pas encore pu s'imposer après 60 minutes. Anomalie réparée et en plus lors de la venue de Zoug grâce à une victoire 2-0. Hofer a ouvert le score (31e) et Grossmann, qui vient de fêter ses mille matches dans l'élite, a doublé la mise à la 52e.

Le derby tessinois a tourné à l'avantage d'Ambri, vainqueur de Lugano 2-1. Les Léventins ont ouvert le score à la 11e. Et c'est l'ancien attaquant luganais Michael Joly qui s'est fait un malin plaisir de marquer son premier but de la saison face aux supporters bianconeri. L'égalisation de Sanford ne servira à rien au final puisque Zwerger a pu mettre le 1-2 à la 49e.

Davos battu pour la première fois

A la chasse au record avec un dixième succès de rang pour commencer le championnat, Davos a finalement trouvé son maître. A Rapperswil, les Grisons ont fini par s'incliner aux tirs au but 4-3. Nyffeler a bloqué les tirs des cinq Grisons. Côté saint-gallois, c'est le jeune Marlon Graf qui a été le seul à trouver la faille.