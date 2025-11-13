Aperçu
ATS
13.11.2025 - 21:45
Matteo Romanenghi a été rattrapé par la patrouille.
Keystone-SDA
13.11.2025, 21:45
L'attaquant d'Ajoie doit payer 1200 francs d'amende pour avoir simulé une faute lors du match contre Berne du 28 octobre.
