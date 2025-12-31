Le HC La Chaux-de-Fonds a réglé la question des gardiens pour la saison 2026/27.
Le HCC annonce avoir engagé Bryan Rüegger et Lucas Rötheli, qui ont tous deux signé pour deux ans. Le duo devra remplacer Viktor Ostlünd, qui rejoindra Bienne l'été prochain.
Rüegger (25 ans) reviendra donc en Suisse après une expérience d'un an en première division danoise. Formé à Zoug, il avait fait ses gammes en Swiss League avec Thurgovie avant de tenter sa chance avec Fribourg-Gottéron de 2023 à 2025. Ex-international junior, Rötheli (23 ans) débarquera quant à lui en provenance d'Olten.
Herzog quitte Zoug
Les Rapperswil-Jona Lakers annoncent l'arrivée de Fabrice Herzog. L'attaquant international de 31 ans débarquera de Zoug l'été prochain avec un contrat d'un an à la clé.
Champion de Suisse en 2018 avec les Zurich Lions, Herzog est revenu à Zoug en 2021 après deux saisons passées à Davos. Il a décroché un deuxième titre national en 2022 avec l'EVZ, et a conquis l'argent au championnat du monde 2024 avec la Suisse.