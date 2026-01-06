  1. Clients Privés
National League Ryan Spooner signe à Lausanne jusqu'au terme de la saison

ATS

6.1.2026 - 15:22

Lausanne a annoncé mardi l'arrivée du Canadien Ryan Spooner (33 ans) jusqu'au terme de la saison de National League. Cet attaquant a disputé 325 matches de NHL. Il évoluait depuis 2020 en KHL.

Keystone-SDA

06.01.2026, 15:22

06.01.2026, 15:47

Durant son expérience dans la ligue nord-américaine, Ryan Spooner avait déjà rencontré l'entraîneur des Lions Geoff Ward lors de son passage à Boston. En NHL, l'Ontarien s'est fait l'auteur de 167 points entre 2013 et 2019.

Il avait déjà brièvement joué en National League sous les couleurs de Lugano en participant à deux matches lors de la saison 2019-2020, avant de partir en KHL. Il a notamment évolué au Dinamo Minsk et à Avangard Omsk. Depuis le début de l'exercice, il portait les couleurs des Shanghai Dragons.

«Compte tenu des blessures d’Antti Suomela et de Dominik Kahun, il était important de renforcer notre contingent étranger dans un mois de janvier très exigeant», s'est félicité le directeur sportif du LHC John Fust, cité dans le communiqué du club.

