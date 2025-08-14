  1. Clients Privés
National League Sandro Aeschlimann met fin aux rumeurs autour de son avenir

ATS

14.8.2025 - 12:19

C'est un domino qui ne tombera pas en 2026. Le gardien Sandro Aeschlimann a prolongé de cinq ans son contrat valable jusqu'à la fin de la saison prochaine, a annoncé le club grison ce jeudi.

Sandro Aeschlimann va rester encore longtemps dans les Grisons.
KEYSTONE

Keystone-SDA

14.08.2025, 12:19

14.08.2025, 12:32

La rumeur laissait entendre que le Bernois de 30 ans, qui joue pour Davos depuis 2019, pourrait rejoindre la capitale ou en tous les cas tester le marché l'année prochaine lorsque plusieurs postes pourraient s'ouvrir en National League.

Aeschlimann a donc coupé court aux spéculations en signant un bail de longue durée avec le Rekordmeister. Les Grisons ont d'ailleurs également prolongé hier pour deux ans leur deuxième portier Luca Hollenstein. Le duo est donc lié jusqu'en 2028.

