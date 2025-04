Andres Ambühl (41 ans) a pris congé des fans du HC Davos jeudi après son 1322e match dans l'élite. Le vétéran espère encore disputer un 20e championnat du monde avant de raccrocher les patins.

«Les larmes viendront peut-être plus tard», a lâché le vétéran après une longue ovation. Le capitaine davosien n'est pas l'homme des grandes déclarations ni émotions. Mais il a été visiblement touché par les marques d'affection des supporters après l'élimination des Grisons en demi-finale des play-off contre les Zurich Lions.

La longévité d'Ambühl, un joueur robuste à l'excellent patinage et à la finesse tactique, est rare. Le plaisir énorme à évoluer sur la glace est peut-être le secret de sa longue carrière. Il a en effet disputé son premier match avec Davos le 17 février 2001.

Modestie

Il est depuis le temps habitué aux louanges, mais n'a pas perdu sa modestie. «J'ai eu la chance de pouvoir la plupart du temps évoluer avec de bons coéquipiers dans de bonnes équipes», résume-t-il. «Cela a tout rendu possible.»

Après une saison mitigée, durant laquelle son âge s'est pour la première fois fait un peu voir, Ambühl a retrouvé des couleurs. Le but du 6-3 a été son quatrième durant les play-off. Si Patrick Fischer l'appelle, le Grison ira volontiers avec l'équipe de Suisse. «C'est encore un peu tôt. Mais si je suis sélectionné, je répondrai favorablement, avec plaisir.» Il s'agirait en l'occurrence de ses vingtièmes Mondiaux !

Saucisse et bière

La popularité d'Ambühl est immense parmi les fans de hockey en Suisse. Il a ainsi été nommé huit fois comme le joueur le plus aimé. Que va-t-il ressentir en septembre, quand la saison débutera sans lui ? «Cela sera sans doute un peu étrange. Mais je vais trouver quelque chose. J'irai voir les matches et je mangerai une saucisse et je boirai une bière, plutôt que de l'Isostar», dit-il avec un sourire.

Mais ce père de deux filles devrait rester fidèle au hockey, dans une fonction ou une autre. Sa passion pour ce sport est trop grande.

