Séisme à un mois du Mondial : Patrick Fischer viré avec effet immédiat !

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Hockey sur glace Séisme à un mois du Mondial : Patrick Fischer licencié !

ATS

15.4.2026 - 19:48

Patrick Fischer n'est plus le sélectionneur de l'équipe de Suisse. Swiss Ice Hockey a annoncé mercredi le licenciement du Zougois, dans la tourmente depuis les révélations concernant son certificat Covid falsifié.

Keystone-SDA

15.04.2026, 19:48

15.04.2026, 19:55

La pression était devenue trop forte. Alors qu'elle avait publiquement soutenu Patrick Fischer lundi soir lorsque l'affaire a éclaté, la fédération suisse a finalement décidé de se séparer de son sélectionneur deux jours plus tard.

Faux certificat Covid. «Surprise et irritée», Swiss Olympic remonte les bretelles à Patrick Fischer

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«Si l'affaire est close juridiquement, elle a toutefois déclenché un débat public portant sur les valeurs et la confiance, que la Fédération prend très au sérieux. Dans l'optique actuelle, notre évaluation initiale était trop réductrice. Il est question ici de valeurs et de respect, des points centraux qui n'ont pas été appliqués par Patrick Fischer en 2022», déclare le président de Swiss Ice Hockey Urs Kessler dans un communiqué.

Dans une vidéo publié sur ses réseaux sociaux lundi, Patrick Fischer a expliqué être entré en Chine en 2022 pour les Jeux olympiques à l'aide d'un faux certificat Covid. Le soir, la SRF a révélé que l'entraîneur de 50 ans avait été condamné en 2023 par ordonnance pénale pour faux dans les titres à une amende de 38'910 francs.

Une drôle de confession. Lors des Jeux de Pékin 2022, Fischer a falsifié son certificat Covid !

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«La Fédération tient à remercier Patrick Fischer pour ses indéniables grands succès», a ajouté Urs Kessler. «Sous sa direction, l'équipe de Suisse a connu un développement continu pendant plus d'une décennie, est passée de la 8e à la 2e place au classement mondial et a remporté trois médailles d'argent (réd: 2018, 2024 et 2025.»

C'est donc Jan Cadieux, son successeur annoncé depuis décembre, qui lui succède à la tête de la sélection. L'ancien coach à succès de Genève-Servette, qui entraîne les M20 suisses et assistait Patrick Fischer depuis un an, devait prendre les commandes à l'issue du Mondial en Suisse (15-31 mai). C'est désormais lui qui tâchera d'amener la Suisse à un premier titre mondial.

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