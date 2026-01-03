  1. Clients Privés
Swiss League Upset en Valais : Sierre battu par le dernier du classement

ATS

3.1.2026 - 22:51

Surprise en Swiss League, le leader Sierre a été battu. Les Valaisans se sont inclinés 7-5 à domicile face à Bellinzone!

Samuel Asselin (HCS) parle avec l'arbitre Yannick Mathieu. (Archives)
Samuel Asselin (HCS) parle avec l'arbitre Yannick Mathieu. (Archives)
KEYSTONE

Keystone-SDA

03.01.2026, 22:51

Grand favori, le club dirigé par McSorley n'aurait pas dû chuter face à une équipe qui couchait sur cinq défaites d'affilée. Ancien junior de Bienne, Mattheo Reinhard y est allé d'un doublé. Le jeune attaquant de 21 ans s'affirme de plus en plus à l'échelon inférieur.

Swiss League. Sierre de retour en tête après son succès contre les GCK Lions

Swiss LeagueSierre de retour en tête après son succès contre les GCK Lions

Le revers sierrois profite à Thurgovie qui a repris la tête du classement en battant Coire 3-0 à domicile.

La Chaux-de-Fonds placée

Derrière le duo, on retrouve La Chaux-de-Fonds à trois longueurs. Les Neuchâtelois ont écrasé Arosa 10-4 dans les Grisons. Futur joueur du LHC; Stefan Rüegsegger y est allé de son triplé. Mais à la 43e, il n'y avait que 5-4 pour les Abeilles.

A noter l'incroyable retournement de situation à Olten. Mené 5-1 à la 26e, Bâle a fini par s'imposer 6-5 ap. L'Américain Brett Supinski a été décisif avec trois buts et un assist. Dans le dernier match, WInterthour a dominé les GCK Lions 5-1.

