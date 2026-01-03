Surprise en Swiss League, le leader Sierre a été battu. Les Valaisans se sont inclinés 7-5 à domicile face à Bellinzone!

Samuel Asselin (HCS) parle avec l'arbitre Yannick Mathieu. (Archives) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Grand favori, le club dirigé par McSorley n'aurait pas dû chuter face à une équipe qui couchait sur cinq défaites d'affilée. Ancien junior de Bienne, Mattheo Reinhard y est allé d'un doublé. Le jeune attaquant de 21 ans s'affirme de plus en plus à l'échelon inférieur.

Le revers sierrois profite à Thurgovie qui a repris la tête du classement en battant Coire 3-0 à domicile.

La Chaux-de-Fonds placée

Derrière le duo, on retrouve La Chaux-de-Fonds à trois longueurs. Les Neuchâtelois ont écrasé Arosa 10-4 dans les Grisons. Futur joueur du LHC; Stefan Rüegsegger y est allé de son triplé. Mais à la 43e, il n'y avait que 5-4 pour les Abeilles.

A noter l'incroyable retournement de situation à Olten. Mené 5-1 à la 26e, Bâle a fini par s'imposer 6-5 ap. L'Américain Brett Supinski a été décisif avec trois buts et un assist. Dans le dernier match, WInterthour a dominé les GCK Lions 5-1.