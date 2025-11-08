  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

NHL Sept sur sept à domicile pour les Devils

ATS

8.11.2025 - 21:39

Septième match à domicile et septième victoire pour New Jersey! Malgré un réel ascendant adverse, les Devils se sont imposés 2-1 devant Pittsburgh aux tirs au but.

Keystone-SDA

08.11.2025, 21:39

Jesper Bratt et Paul Cotter ont battu le portier Artur Silovs dans le shootout. New Jersey avait ouvert le score par Arseny Gritsyuk à la 20e avant de concéder l’égalisation à la 33e sur une réussite de Ryan Graves. A la faveur de ce succès, les Devils se sont à nouveau emparés de la première place de la Metropolitan Division.

Jonas Siegenthaler a été crédité d’un bilan de +1. En attaque, Timo Meier et Nico Hischier ont rendu une copie neutre. Touché au visage par un puck lors de l’ultime période, Nico Hischier a raté quelques shifts avant de revenir sur la glace.

Les plus lus

Deux corps sans vie découverts près de Bel-Air à Lausanne
Les Gunners concèdent le nul à la 94e minute face à Sunderland
«Cela me hante depuis longtemps» : une témoin rompt le silence après six ans
Cyril Hanouna excédé par Adriana Karembeu et Marc Lavoine
Elles voulaient des grosses lèvres, elles ont eu de gros... problèmes!
Trois jeunes femmes suspectées d’un projet d’attentat djihadiste ont été mises en examen