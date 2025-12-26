Après une longue carrière au HCD, Marc Wieser a mis un terme à sa carrière active au printemps. A 38 ans, l'ex-international peut désormais vivre la Coupe Spengler d'une autre manière.

Keystone-SDA ATS

Le 31 décembre 2023, Marc Wieser a enfin remporté la Coupe Spengler avec le HC Davos pour sa onzième participation et lors de l'édition du centenaire de ce tournoi traditionnel. Son soulagement fut immense, car cela lui aurait fait mal de ne pas pouvoir soulever ce trophée après une si longue carrière chez les Grisons.

Il a ainsi fait ses débuts dans l'élite Le 15 novembre 2005 avec un HCD auquel il est resté fidèle à l'exception de trois saisons à Bienne (2011 à 2014). C'est justement pendant sa première année à Bienne que les Davosiens avaient remporté la Coupe Spengler pour la dernière fois.

En 2024, l'équipe-hôte a échoué en demi-finale face au futur vainqueur Fribourg-Gottéron (4-2). Au printemps, la magnifique carrière de Marc Wieser a pris fin – après 1007 matches dans la plus haute ligue suisse et quatre titres de champion avec le HCD (2007, 2009, 2011 et 2015).

Il voulait quelque chose de nouveau

Certes, Marc Wieser ne rate aucun match à domicile de Davos et prend de temps en temps un café avec d'anciens coéquipiers, mais il est heureux de ne plus être sur la glace en tant que professionnel, même si les émotions vécues dans le hockey sur glace lui manquent un peu: «J'ai passé 20 ans dans cette bulle et je voulais en sortir», dit-il dans un entretien avec l'agence Keystone-ATS.

Autrefois, Marc Wieser pensait devenir entraîneur, mais il a changé d'avis. Etre aussi souvent absent, «cela n'aurait pas été bon pour moi et notre famille». Avec Ursina, la sœur de Reto Schäppi, l'actuel centre de Kloten, ils ont trois filles. C'est pourquoi il a cherché quelque chose de différent, et l'a trouvé: il est maintenant employé par Helvetia en tant que conseiller à la clientèle. «C'est quelque chose de complètement nouveau, mais c'est ce que je voulais», dit-il. «Si je m'organise bien, je peux en fait aller et venir quand je veux. C'est ce que je cherchais.»

Marc Wieser peut toutefois s'imaginer intervenir un jour à Davos en tant qu'entraîneur intérimaire. Il a fait cette proposition à Michel Riesen, qui travaille comme coach de développement auprès de la relève du HCD. Mais ce sera plutôt pour plus tard. Du hockey sur glace, il peut tirer quelques enseignements pour son travai: «Ce qui m'aide, c'est que je sais comment m'intégrer dans une équipe et gérer les critiques et les revers.»

Autre chose que des matches

Mais il se réjouit d'abord de la Coupe Spengler: «Maintenant, je vais enfin pouvoir vivre toute l'effervescence qui règne autour. Je vais faire un peu de route avec les enfants pour qu'ils voient tout ça avec moi». Qu'est-ce qui fait pour lui la fascination de ce tournoi? «Le fait que des supporters se promènent avec des maillots du monde entier. La communauté du hockey sur glace se rassemble et s'amuse ensemble, c'est fascinant.»

Pour les équipes aussi, c'est différent du championnat, l'accent n'est pas uniquement mis sur les matches, poursuit Wieser. Le tournoi est une mega expérience pour les équipes et favorise la cohésion. Par le passé notamment, il était en outre tout à fait traditionnel de sortir de temps en temps.

Mais Wieser souligne par ailleurs que les Davosiens ne peuvent pas se permettre d'économiser leurs forces et de se concentrer sur le championnat: «Le tournoi est trop important pour le club. Si la Coupe Spengler n'existe plus, le HCD n'existera plus non plus sous cette forme.»