Presque tous les yeux seront tournés vers Stockholm à l'occasion du Championnat du monde 2025 qui se déroule également à Herning. Le Canada va en effet aligner les deux compères Sidney Crosby et Marc-André Fleury, un futur retraité, dans la capitale suédoise.

Marc-Andre Fleury 29 et Sidney Crosby sous le maillot des Penguins en 2017. IMAGO/USA TODAY Network

Keystone-SDA ATS

Ce n'est pas faire injure à Nico Hischier, Timo Meier, David Pastrnak, Clayton Keller, Zach Werenski ou encore Tage Thompson de dire que malgré leurs excellentes statistiques, ils ne peuvent rivaliser avec le palmarès de Sidney Crosby et Marc-André Fleury, qui ont joué ensemble pendant douze ans à Pittsburgh. Et si Nathan MacKinnon vient comme prévu s'ajouter à cette équipe, le pays à la feuille d'érable sera vraiment le favori au titre avec la Suède.

A Stockholm, les spectateurs présents auront le privilège de voir deux légendes du hockey sur glace. Comme Andres Ambühl avec la Suisse à Herning, Marc-André Fleury va donner les derniers coups de patin de sa fantastique carrière. Trois fois vainqueur de la Coupe Stanley avec les Penguins, champion olympique en 2010, élu meilleur gardien de la NHL en 2020/21, Fleury pourrait intégrer à 40 ans le Triple Gold Club avec un titre de champion du monde.

Ce club restreint, Sidney Crosby en fait partie depuis 2015 et le titre mondial décroché à Prague. Si l'on ajoute la Coupe du monde en 2017, le célèbre no 87 fait même partie des neuf membres du Quadruple Gold Club, comme huit de ses autres compatriotes.

A 37 ans, Crosby sort de sa vingtième saison à plus d'un point par match, un record qu'il a subtilisé à Wayne Gretzky. Il vient de signer 91 points (33 buts) en 80 parties. Avec ses 1687 points, il occupe actuellement la 9e place du classement des meilleurs compteurs de l'histoire de la NHL. S'il continue à ce rythme la saison prochaine, il pourrait bien dépasser Mario Lemieux, Steve Yzerman et Marcel Dionne pour se retrouver 6e.

La Suède affiche ses ambitions

Sans grande star – mais avec de nombreux joueurs évoluant en championnat de Suisse, la Finlande n'aura certainement pas autant d'ambitions que la Suède. A domicile, le Tre Kronor de Sam Hallam aligne une bonne quinzaine de joueurs de NHL. Les Raymond, Forsberg, Zibanejad et Carlsson auront la pression. Les Suédois n'ont plus soulevé le trophée depuis 2018 et leur victoire sur... la Suisse en finale à Copenhague.