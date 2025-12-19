  1. Clients Privés
Swiss League Sierre concède du terrain, La Tchaux perd aussi des plumes

ATS

19.12.2025 - 22:51

Le HC Sierre a été vaincu 4-2 par son dauphin Thurgovie, vendredi en Swiss League. Le HC La Chaux-de-Fonds a de son côté perdu en prolongation contre les GCK Lions.

Maxime Montandon, défenseur du HC Sierre.
Maxime Montandon, défenseur du HC Sierre.
IMAGO/Sergio Brunetti

Keystone-SDA

19.12.2025, 22:51

19.12.2025, 23:22

Le HC Sierre a manqué l'occasion de prendre une petite marge d'avance sur son dauphin. Les Valaisans ont été vaincus à Thurgovie (4-2), qui revient à un point du leader tout en ayant deux matches de retard. Après dix victoires consécutives, l'équipe de Chris McSorley voit sa folle série être stoppée.

Swiss League. Le HC Sierre met la pression en repassant en tête

Swiss LeagueLe HC Sierre met la pression en repassant en tête

De son côté, le HCC a vécu un déplacement rageant chez les GCK Lions. Alors qu'ils menaient 2-1 à 1'40 du terme, les Neuchâtelois ont perdu en prolongation et manquent l'occasion de rester au contact de Sierre.

