Le HC Sierre a été vaincu 4-2 par son dauphin Thurgovie, vendredi en Swiss League. Le HC La Chaux-de-Fonds a de son côté perdu en prolongation contre les GCK Lions.

Maxime Montandon, défenseur du HC Sierre. IMAGO/Sergio Brunetti

Keystone-SDA ATS

Le HC Sierre a manqué l'occasion de prendre une petite marge d'avance sur son dauphin. Les Valaisans ont été vaincus à Thurgovie (4-2), qui revient à un point du leader tout en ayant deux matches de retard. Après dix victoires consécutives, l'équipe de Chris McSorley voit sa folle série être stoppée.

De son côté, le HCC a vécu un déplacement rageant chez les GCK Lions. Alors qu'ils menaient 2-1 à 1'40 du terme, les Neuchâtelois ont perdu en prolongation et manquent l'occasion de rester au contact de Sierre.