Leader de Swiss League, Sierre a passé une belle soirée sur la patinoire de la lanterne rouge Arosa. Les Valaisans se sont en effet imposés 8-1.

La joie des joueurs de Sierre, ici face à Visp (archive). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le suspense n'a pas duré longtemps dans la station grisonne. Le score est en effet passé de 0-0 à 3-0 en... 46 secondes! Asselin (5'29), Kast (5'50) et Fuhrer (6'15) ont placé leur équipe sur les bons rails face à un adversaire totalement dépassé.

La Chaux-de-Fonds a par contre manqué son affaire. A domicile, les Neuchâtelois ont été battus 7-2 par Coire. Leur retard sur Sierre se monte ainsi désormais à neuf points.