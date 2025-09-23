  1. Clients Privés
Swiss League Sierre déroule, La Chaux-de-Fonds s’arrache

ATS

23.9.2025 - 23:41

Les Romands de Swiss League Sierre et La Chaux-de-Fonds ont remporté leur match lors de la 5e journée mardi. Si les Valaisans ont déroulé face aux GCK Lions, les Neuchâtelois se sont fait peur contre Bâle.

Une vue d'un logo du club de hockey dans la patinoire Graben du HC Sierre. 
KEYSTONE

Keystone-SDA

23.09.2025, 23:41

Les hommes de Chris McSorley se sont largement imposé 6-1. A Küsnacht, les Sierrois ont marqué à trois reprises dès le 1er tiers, puis encore deux fois au 2e tiers, le tout avec cinq joueurs différents.

La Chaux-de-Fonds a remporté dans la douleur son match 4-1 face à Bâle. Les Neuchâtelois ont ouvert la marque en toute fin du 1er tiers. Inoffensifs pendant la 2e période, les hommes de Louis Matte ont encaissé l'égalisation quelques secondes après le début du 3e tiers. Malgré le 2-1 à la 52e, il a fallu attendre la 59e pour que les Abeilles se mettent définitivement à l'abri avec deux buts successifs.

Olten a mis fin à une série de quatre revers et a écrasé Winterthour 6-0. Enfin, Thurgovie s'est extirpé du piège tessinois en remportant son duel face aux Bellinzona Rockets 4-1.

