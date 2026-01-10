Le HC Sierre a fortifié sa place de leader de Swiss League samedi en s'imposant sur la glace d'Olten (5-1). Les Valaisans comptent cinq points d'avance sur Thurgovie, qui a deux matches à rattraper.

Leonardo Fuhrer (no 93) a inscrit un triplé pour Sierre samedi soir (archive). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les Sierrois ont construit leur succès dans le premier tiers-temps, grâce à deux réussites de Léonardo Fuhrer (1e/15e). Le meilleur joueur suisse de deuxième division s'est même offert un triplé à la 46e pour porter son total de buts à 24 cette saison. Les frères Arnaud (33e) et Maxime Montandon (58e) ont marqué les deux autres buts valaisans.

Dans les autres matches de la soirée, Bâle a battu Viège en prolongation (4-3), tandis que Winterthour est venu à bout de la lanterne rouge Arosa (4-3). Coire a fait respecter la logique en s'imposant 4-1 devant les GCK Lions.