Swiss League Sierre de retour en tête après son succès contre les GCK Lions

ATS

30.12.2025 - 22:32

Un nouveau changement de leader s'est produit mardi en Swiss League. Sierre a repris la tête à la faveur de son succès 5-1 contre les GCK Lions, combiné à la défaite 3-1 de Thurgovie à domicile contre Viège.

Sierre profite du faux pas de Thurgovie pour reprendre le lead (image d’archives).
IMAGO/Sports Press Photo

Keystone-SDA

30.12.2025, 22:32

Les Valaisans de Chris McSorley comptent désormais 71 points, contre 70 pour Thurgovie qui a toutefois joué un match de moins. La Chaux-de-Fonds, qui peinait à marquer ces derniers temps, a retrouvé des couleurs offensives. A Olten, les Neuchâtelois se sont en effet imposés 7-3 après avoir déjà mené 3-0 après 5'06! Le HCC accuse cinq longueurs de retard sur le leader.

