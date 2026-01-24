  1. Clients Privés
Swiss League Sierre défait à nouveau, le HCC enchaîne

ATS

24.1.2026 - 22:00

Sierre s'est incliné pour la deuxième fois de suite samedi en Swiss League face à Thurgovie 5-4. Son poursuivant La Chaux-de-Fonds s'est lui chichement imposé à Arosa 1-0.

Sierre s’est incliné face à Thurgovie (image d’archives).
Sierre s’est incliné face à Thurgovie (image d’archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

24.01.2026, 22:00

Leader au classement avec 88 points, les Valaisans entraînés par Chris McSorley voient revenir son rival du HCC à cinq unités. Il s'agit de la première fois depuis octobre dernier que Sierre concède plus d'une défaite d'affilée.

Le nouvel entraîneur du HCC Teppo Kivelä a pu fêter une deuxième victoire en autant de matches à la tête de la formation neuchâteloise. Dans les Grisons, les Abeilles ont cependant peiné à prendre le dessus sur la lanterne rouge, ne trouvant la faille qu'à la 29e par David Lindquist.

