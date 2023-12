Le HC Sierre s'est imposé 4-3 aux tirs au but sur la glace des GCK Lions en Swiss League.

Les Valaisans étaient pourtant menés encore 3-1 à 55'' de la fin du temps réglementaire soit le moment choisi par Lukas Lhotak pour inscrire le 3-2. Vingt-trois secondes plus tard, Jordann Bougro arrachait l'égalisation avec six joueurs de champ avant que les hommes d'Yves Sarault ne fassent la différence aux tirs au but.

Winterthour avait déjà battu deux fois La Chaux-de-Fonds cette saison. Il n'y a pas eu de troisième édition. Les Neuchâtelois se sont imposés 5-3 sur la glace des Zurichois. Menés 2-0, les joueurs de l'entraîneur Louis Matte ont marqué quatre fois de suite pour mener 4-2. Toms Andersons a réussi un doublé.

